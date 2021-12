Latina | arrestate sette persone in possesso di droga e un arsenale

LaNotPontina : Alle prime luci dell’alba del 14 dicembre, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza di cus… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina arrestate

Agenzia ANSA

La Polizia di Stato diha arrestato a Fondi (LT) sette persone trovate in possesso di droga e di un autentico arsenale. I sette individui, tutti con precedenti di polizia e originari della zona, sono stati colti in ...Quattro le persone, 9 quelle indagate a vario titolo. Dovranno rispondere di truffa, ... stamattina è scattato il blitz alle prime ore del giorno nelle province di Roma e, dove i ...La Polizia di Stato di Latina ha arrestato a Fondi (LT) sette persone trovate in possesso di droga e di un autentico arsenale. I sette ...La Polizia di Stato di Latina ha arrestato sette persone trovate in possesso di droga e di un autentico arsenale. Questa notte, agenti della sezione ...