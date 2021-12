Kate Middleton | 5 look indimenticabili indossati nel 2021

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Regina dello stile bon-ton e icona indiscussa della moda Royal.si conferma anche neluna delle Royal più seguite e apprezzate in fatto di moda. Lei che ha reso le décolleté nude e gl abiti midi una firma inconfondibile, e che continua a stupire con abiti luccicanti per le serate di gala. Ilè stato l’anno del ritorno agli impegni ufficiali, eventi e persino Red Carpet. Qui le 5 mise più belle di quest’anno e perchè. L’abito oro sul Red Carpet di James Bond Nei 5 migliori outfit dell’anno non poteva mancare un long dress da Red Carpet. Quello indossato alla première londinese del film di James Bond No Time to Die è stato indubbiamente il più incredibile. Realizzato su misura da Jenny Packham, era una vera e propria cascata di luce. La trasparenza del tessuto e le paillettes hanno formato una ...

La famiglia reale ha dovuto rivedere i suoi piani per le feste di Natale, dato che ieri il Regno Unito ha toccato quota 100mila contagi giornalieri per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia ...Mentresi avvicina alla sua quarta decade di vita, fonti di tutto il reale affermano che non è mai stata meglio. La duchessa di Cambridge, che compirà 40 anni il 9 gennaio, secondo un insider ...In un'incredibile residenza campestre nel Sumerset circondata da un parco in cui passeggiano lama, galline e cavalli purosangue, la stilista britannica ...Kate Middleton sfoggia per Natale un cardigan rosso di Miu Miu da 1.600 euro che è andato esaurito e lo abbina a dei pantaloni da 700 euro.