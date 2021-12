Jacobs | «Soffro di vertigini | non posso vedere i ragni e non guardo fuori dal finestrino in aereo» 

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Su Repubblica un’intervista a Marcell, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. Per la vittoria alle Olimpiadi gli inglesi lo hanno accusato di doping. Secondo lui, se fosse stato americano le stesse accuse non sarebbero arrivate. «Assolutamente no». Nonostante abbia sangue americano, dice di preferire l’Italia. «In Italia sto benissimo, sennò sarei andato a vivere lì. Gli Stati Uniti mi piacciono, ci sono andato in vacanza, mi piacerebbe tornarci per visitare posti che non ho visto. Ci sono nato, la famiglia di mio papà è tutta là. C’è sangue americano, che scorre nel mio corpo. Però io sono cresciuto solo in Italia, quindi non ho mai avuto il dubbio se scegliere tra una nazione e l’altra. L’Italia è quella che avrei scelto sin dall’inizio, e solo con quella sarei rimasto. Negli Stati Uniti non so se andrei ...