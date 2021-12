GF Vip | Gianmaria Antinolfi dimentica Sophie e flirta con Federica Calemme?

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella scorsa puntata del GF Vip 6 andata in onda lunedì 20 dicembre,ha deciso di chiudere conCodegoni. Il gieffino, infatti, dopo le indecisioni dell’ex tronista, ha voluto mettere un punto al loro rapporto sentimentale, chiarendo che l’amicizia tra i due sarebbe comunque proseguita. A scombinare le carte in tavola pare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Cresce la complicità al Grande FratellotraAntinolfi e Federica Calemme . Un feeling che non è passato inosservato a Soleil Sorge , che ha incoraggiato l'imprenditore partenopeo a conoscere meglio la nuova arrivata. La ...Quest'ultima, proprio di recente, ha chiuso la sua frequentazione conAntinolfi perché non è presa da lui allo stesso modo. Alessandro ha deciso subito di approfittarne. GF, Alessandro ...Fin dal suo ingresso al GF Vip, Alessandro Basciano ha creato scompiglio tra alcune gieffine. L'ex tentatore, infatti, ha attirato l'attenzione sia di ...Alessandro Basciano, new entry del Grande Fratello Vip, sta facendo strage di cuori all'interno del programma di Signorini ...