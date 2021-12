(Di venerdì 24 dicembre 2021) Bernietorna a parlare del futuro di Lewis. Secondo l'ex patron della Formula 1 il sette volte campione del mondo potrebbe non tornare a correre nel. Lo ha dichiarato in un'...

Advertising

Gazzetta_it : Ecclestone gela la F1: 'Hamilton troppo deluso, non correrà nel 2022' -

Ultime Notizie dalla rete : Ecclestone gela

La Gazzetta dello Sport

Bernietorna a parlare del futuro di Lewis Hamilton. Secondo l'ex patron della Formula 1 il sette volte campione del mondo potrebbe non tornare a correre nel 2022. Lo ha dichiarato in un'...Bernietorna a parlare del futuro di Lewis Hamilton. Secondo l'ex patron della Formula 1 il sette volte campione del mondo potrebbe non tornare a correre nel 2022. Lo ha dichiarato in un'...