Covid, le differenze tra Natale 2020 e 2021: un anno fa l’Italia era tutta zona rossa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo scorso anno l’aumento dei contagi e la mancanza dei vaccini portò l’allora governo Conte a varare una serie di misure di contenimento drastiche. Nei giorni festivi tutte le regioni erano inserite di default nella fascia di rischio più alta. Ora invece gran parte del Paese passerà il 25 dicembre in zona bianca e solo alcuni territori saranno in giallo, con regole quindi molto diverse da un anno fa Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo scorsol’aumento dei contagi e la mancanza dei vaccini portò l’allora governo Conte a varare una serie di misure di contenimento drastiche. Nei giorni festivi tutte le regioni erano inserite di default nella fascia di rischio più alta. Ora invece gran parte del Paese passerà il 25 dicembre inbianca e solo alcuni territori sarin giallo, con regole quindi molto diverse da unfa

Advertising

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Covid19, le differenze tra Natale 2020 e 2021: un anno fa l’Italia era tutta zona rossa - SkyTG24 : #Covid19, le differenze tra Natale 2020 e 2021: un anno fa l’Italia era tutta zona rossa - occhio_notizie : Covid in Italia, torna l'obbligo di mascherina all'aperto. Ecco la differenza tra mascherine chirurgiche e Ffp2 - becca22cr7 : @PoliticaPerEwok @maxbasello @GiovaQuez In teoria erano stati introdotti dei parametri a livello europeo per contar… - paola28942241 : @GavinoSanna1967 @RisatoNicola beh io differenze ne vedo!! il covid NON è stata una scelta come lo era stata la gue… -