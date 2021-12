Covid, il monitoraggio Iss: Omicron dilaga, ma nessun’altra regione passa in giallo e il Piemonte resta in bianco (Di venerdì 24 dicembre 2021) Incidenza settimanale dei casi che da 176 sale però a 241. Rt a 1,13. Ancora in bianco Piemonte, Lombardia, Lazio ed Emilia. restano in fascia gialla solo Friuli, Trentino, Alto Adige, Liguria, Marche e Calabria Leggi su lastampa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Incidenza settimanale dei casi che da 176 sale però a 241. Rt a 1,13. Ancora in, Lombardia, Lazio ed Emilia.no in fascia gialla solo Friuli, Trentino, Alto Adige, Liguria, Marche e Calabria

Advertising

LaStampa : Covid, il monitoraggio Iss: Omicron dilaga, ma nessun’altra regione passa in giallo e il Piemonte resta in bianco - LaStampa : Covid, il monitoraggio Iss: nessun’altra regione passa in giallo, il Piemonte resta in bianco. Omicron dilaga ma in… - teleduemila : Autotest Covid, uno strumento in più per il monitoraggio - fanpage : Continua ad aumentare l’incidenza settimanale Covid a livello nazionale. Stabile a 1,13 l’indice Rt. Sono due le Re… - Agenzia_Ansa : Covid: corrono i nuovi casi, aumenta l'incidenza a 351. Rt 1.13, stabile ma sopra la soglia. Sale l'occupazione del… -