Cosa vedere a Natale in televisione: tutta la programmazione Mediaset tra film e cartoni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il palinsesto delle reti televisive a ridosso delle festività natalizie cambia completamente la normale programmazione dei canali per offrire alle famiglie italiane un’offerta degna del periodo più amato dell’anno. La programmazione di Mediaset non è da meno e si sveste dei soliti abiti per indossarne altri di più consoni al Natale, facendo così largo alla ricca offerta di film e programmi a tema natalizio da far gustare a tutta la famiglia. Dai cartoni animati, ai film passando per il consueto Concerto di Natale, ecco tutto quello che c’è da vedere nelle tre maggiori reti Mediaset nel weekend di sabato 25 e domenica 26 dicembre 2021. Cosa vede su Canale5, Rete 4 e Italia1 a ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il palinsesto delle reti televisive a ridosso delle festività natalizie cambia completamente la normaledei canali per offrire alle famiglie italiane un’offerta degna del periodo più amato dell’anno. Ladinon è da meno e si sveste dei soliti abiti per indossarne altri di più consoni al, facendo così largo alla ricca offerta die programmi a tema natalizio da far gustare ala famiglia. Daianimati, aipassando per il consueto Concerto di, ecco tutto quello che c’è danelle tre maggiori retinel weekend di sabato 25 e domenica 26 dicembre 2021.vede su Canale5, Rete 4 e Italia1 a ...

