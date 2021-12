Cosa vedere a Natale in televisione: l’offerta natalizia della programmazione della Rai (Di venerdì 24 dicembre 2021) Film, eventi, concerti e molto altro nell’offerta delle maggiori reti della televisione pubblica per il weekend nel quale si portano i doni. In occasione del 25 e 26 dicembre 2021 la programmazione di Rai1, Rai2 e Rai3 si adatta al clima natalizio e propone molti titoli a tema che allieteranno le lunghe giornate fatte di cibo e tanta tv da passare per Natale e Santo Stefano. Se il piatto forte di Rai1 per la prima serata del Natale sarà Stanotte a Napoli con il ritorno dell’apprezzatissimo Alberto Angela, Rai3 propone il film per tutta la famiglia dal titolo Coco mentre il per Rai2 ci sarà spazio per le commedie romantiche in tema natalizio. Scopri tutta l’offerta delle tre reti pubbliche per il 26 e 26 dicembre 2021. La ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Film, eventi, concerti e molto altro neldelle maggiori retipubblica per il weekend nel quale si portano i doni. In occasione del 25 e 26 dicembre 2021 ladi Rai1, Rai2 e Rai3 si adatta al clima natalizio e propone molti titoli a tema che allieteranno le lunghe giornate fatte di cibo e tanta tv da passare pere Santo Stefano. Se il piatto forte di Rai1 per la prima serata delsarà Stanotte a Napoli con il ritorno dell’apprezzatissimo Alberto Angela, Rai3 propone il film per tutta la famiglia dal titolo Coco mentre il per Rai2 ci sarà spazio per le commedie romantiche in tema natalizio. Scopri tuttadelle tre reti pubbliche per il 26 e 26 dicembre 2021. La ...

