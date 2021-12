Concerto di Natale, chi è Jimmy Sax: carriera e curiosità (Di sabato 25 dicembre 2021) Jimmy Sax… con un nome così, cosa volete aspettarvi? Abbiamo a che fare con uno dei sassofonista di ambiente jazz più apprezzati in ambito mainstraem degli ultimi anni. Il francese è un artista funambolico e originale. Stasera 24 dicembre è stato ospite al Concerto di Natale su Canale 5. Si sa poco sulla biografia di questo musicista. Tutti lo chiamano Jimmy Sax, ma il suo vero nome dovrebbe essere Jeremy Rolland. E poi? Di Jimmy conosciamo il talento, lo stile pirotecnico ed eclettico. E poi apprezziamo il suo stile estetico, da perfetto influencer. Non è abbastanza? Il jazz per tutti di Jimmy Sax Jimmy Sax (Getty)Il suono del musicista riesce a essere moderno e pop nonostante parta dal jazz e si muova su coordinate molto tecniche. I puristi lo ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 dicembre 2021)Sax… con un nome così, cosa volete aspettarvi? Abbiamo a che fare con uno dei sassofonista di ambiente jazz più apprezzati in ambito mainstraem degli ultimi anni. Il francese è un artista funambolico e originale. Stasera 24 dicembre è stato ospite aldisu Canale 5. Si sa poco sulla biografia di questo musicista. Tutti lo chiamanoSax, ma il suo vero nome dovrebbe essere Jeremy Rolland. E poi? Diconosciamo il talento, lo stile pirotecnico ed eclettico. E poi apprezziamo il suo stile estetico, da perfetto influencer. Non è abbastanza? Il jazz per tutti diSaxSax (Getty)Il suono del musicista riesce a essere moderno e pop nonostante parta dal jazz e si muova su coordinate molto tecniche. I puristi lo ...

