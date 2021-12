Annalisa e Federico Rossi stanno insieme? Baci e abbracci segreti tra loro (Di venerdì 24 dicembre 2021) A riportare il gossip ci ha pensato Diva & Donna; secondo il magazine qualcuno avrebbe avvistato Annalisa e Federico Rossi nel backstage di Seat Music Awards all’Arena di Verona scambiarsi gesti affettuosi e sguardi innamorati. Ecco cosa si legge sul giornale: C’è chi vocifera ci sia del tenero tra Annalisa e Federico. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più. I due cantanti attualmente sono single: Annalisa ha lasciato il suo fidanzato Davide Simonetta nel 2017, mentre Federico ha da qualche mese chiuso la sua relazione con la ex gieffina Paola Di Benedetto. Ma è vero che i due artisti oggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) A riportare il gossip ci ha pensato Diva & Donna; secondo il magazine qualcuno avrebbe avvistatonel backstage di Seat Music Awards all’Arena di Verona scambiarsi gesti affettuosi e sguardi innamorati. Ecco cosa si legge sul giornale: C’è chi vocifera ci sia del tenero tra. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti,e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più. I due cantanti attualmente sono single:ha lasciato il suo fidanzato Davide Simonetta nel 2017, mentreha da qualche mese chiuso la sua relazione con la ex gieffina Paola Di Benedetto. Ma è vero che i due artisti oggi ...

