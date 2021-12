Volley, Champions League femminile 2021/2022: programma, date, orari e tv Pool E con Conegliano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il calendario completo della Pool E di CEV Champions League femminile 2021/2022 di Volley: ecco date, orari e come vedere i match in diretta tv e streaming. A rappresentare l’Italia nel girone ci sono le campionesse uscenti dell’A. Carraro Imoco Conegliano. Le Pantere se la vedranno con le polacche del Police, le ungheresi del Nyiregyhaza e le serbe dello Zok Ub. Dopo le “bolle” dello scorso anno, si torna alla consueta formula con partite di andata e ritorno. Le venete esordiranno in casa contro lo Zok Ub il 24 novembre, mentre giocheranno l’ultima sfida del girone contro il Police il 15 febbraio. Di seguito il programma completo del girone (con gli orari italiani) e come vedere le ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il calendario completo dellaE di CEVdi: eccoe come vedere i match in diretta tv e streaming. A rappresentare l’Italia nel girone ci sono le campionesse uscenti dell’A. Carraro Imoco. Le Pantere se la vedranno con le polacche del Police, le ungheresi del Nyiregyhaza e le serbe dello Zok Ub. Dopo le “bolle” dello scorso anno, si torna alla consueta formula con partite di andata e ritorno. Le venete esordiranno in casa contro lo Zok Ub il 24 novembre, mentre giocheranno l’ultima sfida del girone contro il Police il 15 febbraio. Di seguito ilcompleto del girone (con gliitaliani) e come vedere le ...

Advertising

jacopozuc : RT @Federvolley: #CLVolleyW ?? Le italiane???? @IGOR_Volley e @ImocoVolley questa sera in campo per la terza giornata di Champions League… - Federvolley : #CLVolleyW ?? Le italiane???? @IGOR_Volley e @ImocoVolley questa sera in campo per la terza giornata di Champions L… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Volley: Igor a Mosca per la Champions. Oggi alle 17 sfida alla Dinamo - vco24news : Volley: Igor a Mosca per la Champions. Oggi alle 17 sfida alla Dinamo - zazoomblog : Volley Champions League femminile 2021-2022: tutti i risultati e le classifiche - #Volley #Champions #League… -