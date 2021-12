Vanessa Scalera, brutte notizie per la procuratrice più amata d’Italia: una scelta che fa discutere (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un momento difficile per i fan di Vanessa Scalera, l’attrice che interpreta Imma Tataranni nella fiction di Rai1. I commenti insistono Vanessa Scalera, brutte notizie (Youtube)Vanessa Scalera interpreta Imma Tataranni, una sostituta procuratrice disordinata che, però, ha una memoria incredibile e riesce a risolvere ogni caso che le viene assegnato, anche il più complesso. Nel 2019 è andata in onda la prima stagione assoluta e ha riscosso un incredibile successo. A fronte di questo, quindi, sono subito iniziate le riprese per una seconda: la prima metà di questa è stata trasmessa a novembre di quest’anno e l’altra metà si potrà vedere l’anno prossimo. Ma è proprio qua il problema: i fan tremano. Leggi anche >>> “Mai nessuno ... Leggi su specialmag (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un momento difficile per i fan di, l’attrice che interpreta Imma Tataranni nella fiction di Rai1. I commenti insistono(Youtube)interpreta Imma Tataranni, una sostitutadisordinata che, però, ha una memoria incredibile e riesce a risolvere ogni caso che le viene assegnato, anche il più complesso. Nel 2019 è andata in onda la prima stagione assoluta e ha riscosso un incredibile successo. A fronte di questo, quindi, sono subito iniziate le riprese per una seconda: la prima metà di questa è stata trasmessa a novembre di quest’anno e l’altra metà si potrà vedere l’anno prossimo. Ma è proprio qua il problema: i fan tremano. Leggi anche >>> “Mai nessuno ...

bad4tlove_ : Ho fatto una fancam su quella dea scesa in terra di Vanessa Scalera perché sentivo che il mondo ne aveva bisogno ?… - swiftsituno : @ rai voi quella cazzo di dea di vanessa scalera non ve la meritate - FanFerrante : @carotelevip molto brava. non sempre il successo di una fiction dipende dalla popolarità della protagonista. vedi g… - itsaleeees : Comunque non vorrei dire ma una buona parte di gente che é andata a vedere Diabolik lo ha fatto per Vanessa Scalera… - aliicapus : Mi sono sorbita un 2 ore di film per vedere 5 minuti di Vanessa Scalera? Si. And I’ll do it again. -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Scalera Fiction italiane da vedere in streaming Imma Tataranni Dove vederla : su Raiplay Genere : crime La serie segue le indagini di Imma Tataranni (Vanessa Scalera), sostituto procuratore di Matera, dotata di una memoria prodigiosa e abituata a ...

Corato (Bari) - Presentata la stagione di prosa, danza e musica 2021/2022 del Teatro Comunale di Corato Subito dopo, il 20 marzo, toccherà alla pugliese doc Vanessa Scalera, conosciuta come la sostituta procuratore Imma Tataranni della fortunata serie TV su Rai 1 che l'ha resa uno dei personaggi più ...

Vanessa Scalera: età, marito e figli, Salvini, Imma Tataranni, vita privata Teleclubitalia.it "Diabolik": la recensione e le parole dei protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea Nel cast anche Alessandro Roia , Serena Rossi , Vanessa Scalera , Pier Giorgio Bellocchio e Claudia Gerini . Per chi è cresciuto con il mitico fumetto creato dalle sorelle Giussani, questa versione ci ...

Diabolik si ... ma con Eva. Diabolik si ... ma con Eva. di FrankMoovie Feedback: 2106 \| altri commenti e recensioni di FrankMoovie: domenica 19 dicembre 2021 : I Manetti Brothers sono ormai un marchio di gar ...

