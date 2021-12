Snowboard | Nazionali di parallelo in raduno tre giorni a Funes

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La Coppa del Mondo si è momentaneamente fermata dopo la doppia gara di PGS in terra italiana tra Carezza e Cortina d’Ampezzo. Ora per rivedere il massimo circuito internazionale dibisognerà attendere il prossimo 8 gennaio, a Scuol, in Svizzera. Nel frattempo il direttore tecnico Cesare Pisoni ha disposto le convocazioni per una tredi allenamento, da lunedì 27 a mercoledì 29 dicembre per le squadre azzurre. Gli atleti tricolori si ritroveranno a fine anno per unsulle piste di, in Alto Adige. Presenti tra gli uomini Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller e Aaron March, mentre tra le donne Nadya Ochner e Lucia Dalmasso. Photo LiveMedia/Luca Tedeschi