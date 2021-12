Roma-Sampdoria, Mourinho: «Partita orribile. Fossi stato a casa avrei cambiato canale» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è stata la stessa la Roma vista a Bergamo quella di ieri ed il primo ad ammetterlo è proprio José Mourinho, che dovrà capire adesso se quella dello scorso sabato è stata una prestazione occasionale o meno. «Con l’Atalanta abbiamo avuto coraggio di giocare, la voglia di pressare e di vincere i duelli – ha detto lo Special alla fine dell’incontro con la Sampdoria -. Il rammarico è non aver visto lo stesso atteggiamento anche oggi: è stata una Partita orribile, se Fossi stato a casa avrei cambiato canale subito. La squadra che voleva vincere non ha giocato bene e quella che non voleva perdere non ha giocato quasi per niente». Forse la Roma ha pagato a caro prezzo la foga e l’intensità ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è stata la stessa lavista a Bergamo quella di ieri ed il primo ad ammetterlo è proprio José, che dovrà capire adesso se quella dello scorso sabato è stata una prestazione occasionale o meno. «Con l’Atalanta abbiamo avuto coraggio di giocare, la voglia di pressare e di vincere i duelli – ha detto lo Special alla fine dell’incontro con la-. Il rammarico è non aver visto lo stesso atteggiamento anche oggi: è stata una, sesubito. La squadra che voleva vincere non ha giocato bene e quella che non voleva perdere non ha giocato quasi per niente». Forse laha pagato a caro prezzo la foga e l’intensità ...

