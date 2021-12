Prezzo del gas: questa non è una crisi, è una catastrofe (Di giovedì 23 dicembre 2021) Avete presente quei film dove si vedono i bagnanti tranquilli sulla spiaggia che non si accorgono della grande onda, lo tsunami, che gli sta per arrivare addosso? Bene, sta succedendo qualcosa del genere col gas naturale in Europa. C’è uno tsunami di prezzi altissimi che ci sta arrivando addosso e che rischia di travolgerci. Curiosamente, di questa cosa non si parla quasi per niente sui giornali, almeno fino ad ora. Ma siamo arrivati a un Prezzo che è circa 10 volte più alto di quello che era un anno fa. Siamo arrivati a oltre 180 euro/MWh. Fatti i dovuti conti, sarebbe come se il petrolio costasse 300 dollari al barile (ora ne costa circa 70). E se vi ricordate bene, nel 2008, quando il petrolio arrivò a 150 dollari al barile, fu il crack finanziario globale. Cosa è successo con il gas? Siamo di fronte a una “tempesta perfetta” causata da diversi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Avete presente quei film dove si vedono i bagnanti tranquilli sulla spiaggia che non si accorgono della grande onda, lo tsunami, che gli sta per arrivare addosso? Bene, sta succedendo qualcosa del genere col gas naturale in Europa. C’è uno tsunami di prezzi altissimi che ci sta arrivando addosso e che rischia di travolgerci. Curiosamente, dicosa non si parla quasi per niente sui giornali, almeno fino ad ora. Ma siamo arrivati a unche è circa 10 volte più alto di quello che era un anno fa. Siamo arrivati a oltre 180 euro/MWh. Fatti i dovuti conti, sarebbe come se il petrolio costasse 300 dollari al barile (ora ne costa circa 70). E se vi ricordate bene, nel 2008, quando il petrolio arrivò a 150 dollari al barile, fu il crack finanziario globale. Cosa è successo con il gas? Siamo di fronte a una “tempesta perfetta” causata da diversi ...

Advertising

fattoquotidiano : INUTILE E DANNOSO “L’efficacia dei lockdown nel ridurre la circolazione del virus rimane tutto sommato limitata, al… - ignaziocorrao : In #Francia stop ad altri 3GW di #nucleare per urgenti manutenzioni per guasti in prossimità delle saldature sulle… - bodyzen52 : RT @ilfattoblog: Se i prezzi non calano, non abbiamo davanti semplicemente un problema, ma una situazione potenzialmente catastrofica per l… - ilfattoblog : Prezzo del gas: questa non è una crisi, è una catastrofe - dariochierchia : RT @ilfattoblog: Se i prezzi non calano, non abbiamo davanti semplicemente un problema, ma una situazione potenzialmente catastrofica per l… -