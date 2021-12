Nicole Kidman e la sua diciassettesima nomination ai Golden Globe (Di giovedì 23 dicembre 2021) In Being the Ricardos, Nicole Kidman (20 giugno, Honolulu, USA) presenta Lucille Ball come una persona che si dedica veramente alle minuzie della produzione, che le presta la massima attenzione e non è mai disposta ad accettare nulla di meno che perfetto. Chi era Lucille Ball? Ball non era solo un’attrice di commedie fisiche di talento, ma la prima donna a dirigere una grande casa di produzione. La sua compagnia, Desilu Productions, era dietro a serie come Mission: Impossible e Star Trek. E in Essere i Ricardos, Kidman ha voluto enfatizzare quel lato di lei. Un lavoro che ora le è valso la sua diciassettesima nomination ai Golden Globe, questa volta come attrice drammatica. Nicole Kidman La cinque volte vincitrice del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 23 dicembre 2021) In Being the Ricardos,(20 giugno, Honolulu, USA) presenta Lucille Ball come una persona che si dedica veramente alle minuzie della produzione, che le presta la massima attenzione e non è mai disposta ad accettare nulla di meno che perfetto. Chi era Lucille Ball? Ball non era solo un’attrice di commedie fisiche di talento, ma la prima donna a dirigere una grande casa di produzione. La sua compagnia, Desilu Productions, era dietro a serie come Mission: Impossible e Star Trek. E in Essere i Ricardos,ha voluto enfatizzare quel lato di lei. Un lavoro che ora le è valso la suaai, questa volta come attrice drammatica.La cinque volte vincitrice del ...

Advertising

SimonaCroisette : RT @TataChips86: #BeingTheRicardos È un buon Film e il tocco di Aaron Sorkin si vede. Pur non conoscendo la storia di Lucille Ball il film… - TataChips86 : #BeingTheRicardos È un buon Film e il tocco di Aaron Sorkin si vede. Pur non conoscendo la storia di Lucille Ball… - Sveglio2 : @cappi_matti Chi sarebbe quella sotto la scritta Nicole Kidman ?!?! ?? - filippolarabo : Baaaaaaaaaaaaaassssssstaaaaaaaa! - conamorechiara : Se ci mettiamo in penombra, chiudi un occhio e ti perfori l'altro con un coltellino svizzero, sono totalmente Nicol… -