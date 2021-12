Mickie James: “Voglio un match con Charlotte Flair prima di ritirarmi definitivamente” (Di giovedì 23 dicembre 2021) La programmazione di Charlotte Flair rimane una delle decisioni più discutibili della WWE. La Flair continua ad essere criticata per aver ottenuto più shot ai titoli che altre Superstar meritavano molto più di lei. Nonostante tutto, la federazione è decisa a spingerla al massimo e probabilmente non si fermerà molto presto. Tralasciando le critiche, è un dato di fatto che Charlotte è una delle migliori interpreti femminili in-ring della compagnia e che ha partecipato a diversi match storici. Dal canto suo, Mickie James è una vera veterana del mondo del pro wrestling, essendo stata una delle colonne portanti della divisione femminile della WWE durante la metà e la fine degli anni 2000. Dopo essere stata licenziata in aprile, è passata alla NWA e subito dopo a ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 dicembre 2021) La programmazione dirimane una delle decisioni più discutibili della WWE. Lacontinua ad essere criticata per aver ottenuto più shot ai titoli che altre Superstar meritavano molto più di lei. Nonostante tutto, la federazione è decisa a spingerla al massimo e probabilmente non si fermerà molto presto. Tralasciando le critiche, è un dato di fatto cheè una delle migliori interpreti femminili in-ring della compagnia e che ha partecipato a diversistorici. Dal canto suo,è una vera veterana del mondo del pro wrestling, essendo stata una delle colonne portanti della divisione femminile della WWE durante la metà e la fine degli anni 2000. Dopo essere stata licenziata in aprile, è passata alla NWA e subito dopo a ...

