L'Antitrust multa Unieuro, Leroy Merlin e Mediaworld: "Informazioni ingannevoli e pratiche scorrette" (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'Antitrust ha inflitto multe per 10,9 milioni di euro alle società che controllano le catene Unieuro, Leroy Merlin e Mediaworld, per condotte scorrette tenute soprattutto durante il periodo della pandemia. Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), Unieuro e la controllata Monclick, Leroy Merlin Italia e Mediamarket sono colpevoli di aver diffuso Informazioni inesatte e ingannevoli sulla disponibilità dei ...

