Impacchettare i regali in modo sostenibile | ecco come fare!

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Pensate a quanti pacchetti scarterete a Natale. E poi pensate a tutto quello che getterete via dopo averli scartati: carta, plastica, imballaggi… un mucchio di rifiuti che spesso non sono nemmeno riciclabili. Non sarebbe bello incartare i nostriinzero waste o almeno un po’ più amico dell’ambiente?qualche idea per voi per realizzare pacchetti regalo sostenibili!in: il furoshiki Il furoshiki è undiche viene dal Giappone e che, originariamente, non serviva affatto per incartare doni. Nacque infatti per trasportare oggetti o essenziali da bagno o cambi di vestiario. Dopo la Seconda Guerra mondiale, con l’avvento ...