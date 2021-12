Highlights Roma-Sampdoria 1-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 23 dicembre 2021) h Glie le azioni salienti di1-1, match della diciannovesima giornata di. Palo colpito da Candreva sullo 0-0. Decidono le reti di Shomurodov e Gabbiadini: un punto a testa all’Olimpico. Delusione per Josè Mourinho, risultato prezioso invece per D’Aversa in chiave salvezza. PAGELLE IL CANALE YOUTUBE DELLA LEGA DIA IL CANALE YOUTUBE DI DAZN SportFace.

Sampdoria che sta difendendo molto bene, fatica lanel trovare spazi. Palla per Gabbiadini che calcia da oltre venti metri, para facile Rui Patricio. Karsdorp per Abraham che di testa la mette ...La cronaca di- Sampdoria ( GLI) All'Olimpico, pareggio per 1 - 1 trae Sampdoria. Primo tempo senza reti: i giallorossi partono meglio, ma nessuna delle due squadre ha ...VIDEO - Gol e highlights di Roma-Sampdoria 1-1 di Serie A 2021/2022: azioni salienti e reti dell'Olimpico alla diciannovesima giornata ...E' tempo di highlgihts e andando in ordine cronologico tocca continuare con Roma-Sampdoria. Una partita molto piacevole, nonostante alla fine si siano segnati soltanto due gol. A prescindere da ciò, è ...