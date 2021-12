Covid: terminata cabina regia a P.Chigi con Draghi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - E' terminata, dopo circa due ore di confronto, la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza sulle nuove misure anti-Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - E', dopo circa due ore di confronto, laditra il premier Marioe i capidelegazione delle forze di maggioranza sulle nuove misure anti-

Advertising

Cirusguti : @dottorbarbieri Lockdown urgente per gli anestesisti. Non escano più dall'ospedale fino a emergenza covid terminata… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #Covid_19 Contagi inarrestabili e tracciamento impossibile, con tanto di richieste all’esercito: la tregua dalle restrizio… - rassegnally : #Covid_19 Contagi inarrestabili e tracciamento impossibile, con tanto di richieste all’esercito: la tregua dalle re… - hiboss_hiboss : RT @BdiBeppe: @Superspredder La promozione: vaccìnati e avrai 12 mesi di passverde, niente quarantena (perché non dovrai fare i tamponi!) è… - BdiBeppe : @Superspredder La promozione: vaccìnati e avrai 12 mesi di passverde, niente quarantena (perché non dovrai fare i t… -