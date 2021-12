Covid Svizzera oggi | 11 451 contagi e 15 morti in un giorno

(Di giovedì 23 dicembre 2021)in11.451 nuovie 15 decessi nelle ultime 24 ore, oltre a 154 ricoveri secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Giovedì scorso ierano 11.070 casi, i33 decessi e ricoveri 149. Al momento 670 persone si trovano in terapia intensiva (689 giovedì scorso). I pazientioccupano il 36,50% (34,50%) dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 77,40% (80,40%). Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 73.048 test, con un tasso di positività del 15,7%, contro il 14,7% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 14,7% dei casi esaminati in dettaglio, giovedì scorso tale percentuale era solo del 2,1%. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di ...

