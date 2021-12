Calciomercato Fiorentina, primo colpo di Commisso (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il primo colpo di Calciomercato di gennaio è della Fiorentina e si chiama Jonathan Ikoné. Il calciatore è atterrato questa mattina a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Il calciatore arriva dal Lille per un prezzo di 14 milioni di euro, con il 15% sulla futura rivendita. Per lui sicuramente una nuova esperienza e per Italiano un’arma in più per inseguire l’Europa. In totale fino ad ora 24 presenze, 2 gol (tra cui uno in Champions League) e 2 assist. Il classe ’98 è uno dei colpi più importanti dell’era Commisso, soprattutto in una prospettiva futura. Chissà che possa rendere ancora più frizzante il gioco di Italiano e dei viola, già interessante in questa prima parte di stagione. Calciomercato Fiorentina, arriva Ikoné: le parole di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildidi gennaio è dellae si chiama Jonathan Ikoné. Il calciatore è atterrato questa mattina a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Il calciatore arriva dal Lille per un prezzo di 14 milioni di euro, con il 15% sulla futura rivendita. Per lui sicuramente una nuova esperienza e per Italiano un’arma in più per inseguire l’Europa. In totale fino ad ora 24 presenze, 2 gol (tra cui uno in Champions League) e 2 assist. Il classe ’98 è uno dei colpi più importanti dell’era, soprattutto in una prospettiva futura. Chissà che possa rendere ancora più frizzante il gioco di Italiano e dei viola, già interessante in questa prima parte di stagione., arriva Ikoné: le parole di ...

