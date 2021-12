Advertising

Birmania, incidente in miniera di giada: decine di operai dispersi #birmania - #Hpakant #Mohnyin #Kachin #Myanmar #Birmania NUOVO CROLLO nella #miniera di giada (dopo incidente del 18.12.

I soccorritori hanno iniziato a recuperare cadaveri da un lago nel nord della, dove decine di operai risultano dispersi dopo una frana avvenuta mercoledì in una miniera di giada. Sono due i corpi recuperati dalle acque al di sotto di una collina crollata a Hpakant, ...A causare l'potrebbe essere stata l a fuoriuscita di macerie scaricate a cielo aperto dai ... Indecine di minatori muoiono ogni anno lavorando in condizioni pericolose nelle cave di ...I soccorritori hanno iniziato a recuperare cadaveri da un lago nel nord della Birmania, dove decine di operai risultano dispersi dopo una frana avvenuta mercoledì in una miniera di giada. Sono due i c ...Una frana, avvenuta nella notte, in una miniera di giada nel nord della Birmania, in Myanmar, ha provocato 70 dispersi e una vittima. I soccorritori sono al lavoro per recuperare altri corpi.