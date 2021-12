Ultimo | durissimo sfogo del cantante | “Basta | pagliacci” Fan sconvolti

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è piaciuta a tutti la canzone «Sì, sì vax», intepretata dal trio Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco a Un giorno da pecora. su Radio uno Rai. Sulla musica di Jingle bells, i tre scienziati, non particolarmente intonati, hanno interpretato il testo che dice, fra l'altro: «Sì sì sì sì sì sì vax vacciniamoci. Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu». Ma su Twitter il video con la performance è finito in tendenza soprattutto per chi protesta. «Questo è il livello degli esperti», «Mi è venuta voglia immediata di una dose. Quella sbagliata». «Non volevo crederci. Vorrei non averli mai visti». Tra chi non ha gradito c’è anche, che sui social ha attaccato il trio: «Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare ie le star». Nella storia pubblicata sul suo profilo ...