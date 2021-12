Sfida calcistica con petardi tra i licei Sannazaro e Lucrezio Caro a Napoli | studente perde un dito

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ha subito il distacco di undella mano destra lodel liceo napoletanoferito alle mani e al volto dopo aver raccolto un petardo lanciato dagli spalti occupati dai sostenitori di un altro liceo napoletano, il Tito, nel corso di un torneo di calcio tra istituti superiori del capoluogo partenopeo organizzato per raccogliere fondi destinati alla fondazione Telethon. I fatti – di cui riferiscono oggi vari organi di stampa – risalgono al primo pomeriggio di ieri. In campo le rappresentative del liceo scientifico Titoe del liceo classico Jacopo, due istituti storici della città. Sugli spalti del centro sportivo Simpatia di Pianura 450 spettatori assiepati. Dalla gradinata riservata al Tito ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfida calcistica

Il Denaro

Poi arriva Django cheentrambi a un duello alla Sergio Leone accompagnato dalle musiche di ... visto che possono dare il via al sogno della Superlegasenza che la UEFA e la FIFA ...Lo ha confermato il presidente della ConfederazioneAfricana (CAF) Patrice Motsepe dopo ... La variante Omicron è una grande, nessuno sarà ammesso alle partite senza tamponi. Ci sarò ...Sono 23 i calciatori convocati: PORTIERI: 22 Agostino, 32 Perucchini, 1 Tozzo. DIFENSORI: 19 Bellucci, 13 Bouah, 2 Hadziosmanovic, 27 Furlan, 3 Ndrecka, 26 Piacentini, 18 Pinto, 23 Rillo, 5 Soprano, 4 ...Lo racconta il portale di SkyTg24, che spiega come l'episodio sia avvenuto durante un torneo di calcio tra istituti superiori organizzato per una raccolta fondi.