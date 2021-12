Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales | amore al capolinea? Stavolta più di un semplice pettegolezzo

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Crisi in vista per? La coppia, insieme ormai da quasi dieci anni, è stata più volte al centro del gossip, malgrado entrambi siano molto riservati, facendo preoccupare i fan su una loro possibile rottura, sempre però smentita dai due, dimostrando in realtà come i genitori di Luna e Alma stiano ancora assieme. Ma questa volta forse c’è qualcosa in più di unNella serata di ieri martedì 21 dicembre siache laavrebbero dovuto apparire pubblicamente al ‘St. Regis Hotel’ di Roma, ma solopare sia stata presente alla prima edizione di ‘Cinemagia Awards’, per la quale era prevista la partecipazione di entrambi, ma la manca del ...