Oroscopo 2022 | Bilancia

L'Oroscopo 2022 per il segno del Bilancia è segnato dalla forza che vi regalerà Saturno in Acquario, che vi rende razionali, pragmatici e stabili nelle vostre determinazioni. Senza dimenticare l'energia e la grinta dovuta a Marte in Gemelli. Sarete così determinati da sembrare anche cinici. Influiranno infine positivamente sia Giove in Ariete tra maggio e ottobre, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

