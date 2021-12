Negli Stati Uniti è stata approvata la pillola di Pfizer contro la COVID-19 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mercoledì l’agenzia governativa statunitense che si occupa anche della sicurezza e dell’approvazione dei farmaci, la Food and Drug Administration (FDA), ha approvato l’uso della pillola contro la COVID-19 prodotta da Pfizer. Si chiama Paxlovid ed è il primo farmaco di questo Leggi su ilpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mercoledì l’agenzia governativa statunitense che si occupa anche della sicurezza e dell’approvazione dei farmaci, la Food and Drug Administration (FDA), ha approvato l’uso dellala-19 prodotta da. Si chiama Paxlovid ed è il primo farmaco di questo

CottarelliCPI : Ormai Omicron è dominante negli Stati Uniti (dove sono arrivato ieri). Biden ha appena parlato in TV dicendo che va… - lorepregliasco : Caspita. In una settimana Omicron negli Stati Uniti è passata dal 13% al 73% dei casi. - reportrai3 : «Negli Stati Uniti la sicurezza nazionale è l'elemento al di sopra di tutto. Lì la sicurezza nazionale permette per… - Samu378 : RT @rodolfocorrenti: Domanda facile per i virologi:come si spiega che negli stati ad alto tasso di vaccinazione le morti imprivvise, per st… - ilpost : Negli Stati Uniti è stata approvata la pillola di Pfizer contro la COVID-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Negli Stati Fda dà il via libera alla pillola Pfizer per il Covid Pfizer è pronta a iniziare immediatamente le consegne della sua pillola per il Covid negli Stati Uniti, ha sottolineato Pfizer in una nota dopo la decisione dell'Fda. "L'autorizzazione ...

