Lazio vincente | ma che doccia fredda per Sarri | problemi per il big

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laha battuto il Venezia 1-3, ma nei minuti finali della gara del Penzo ci sono stati alcunimuscolari per Acerbi. Da qualche minuto è terminata la gara tra Venezia econ il risultato di 1-3 a favore dei biancocelesti. Gli uomini disono passati in vantaggio al 3? con Pedro, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

aquila_vincente : @Fedeloy Benedetti può pure finire sotto un ponte ma le parole di Peruzzi rimangono. Meglio Salomone e maiocchetti… - PD_Lazio : Il centrosinistra vince le elezioni di Città Metropolitana, aggiudicandosi 14 seggi più il sindaco di Roma… - rep_roma : Selda, Alla scoperta di RetailOR®, idea vincente per la distribuzione - TweetNotizie : RT @RuggMarzia: @effetronky @tommasobenocci @markovaldo59 @R4Passion @francofda52 @franco_sala @GChinagliajr @nenazucar @SSLazioOrg @skoda_… - maivenerdi : RT @RuggMarzia: @effetronky @tommasobenocci @markovaldo59 @R4Passion @francofda52 @franco_sala @GChinagliajr @nenazucar @SSLazioOrg @skoda_… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio vincente

Allo scoccare della mezz'ora di gioco arriva la rete del pareggio: cross di Aramu dalla destra e colpo di testadi Forte . Ma nella ripresa latorna in vantaggio e lo fa su calcio d'...La girata èe vale l'1 - 1. Il fine primo tempo si chiude in parità. Nella ripresa i ... Il Venezia prova a spingere, laè bassa e prova con le ripartenze. Occasione ghiotta al 90' con ...La Lazio vince allo Stadio Pier Luigi Penzo e lo fa per 3-1 contro il Venezia Tra i marcatori della serata spunta ancora una volta Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste ha sfruttato ...Il fine anno migliore quello della Lazio che esce vittoriosa dal Penzo dopo aver battuto il Venezia grazie ai gol di Pedro, Acerbi e Luis Alberto. Al termine della gara simpatico siparietto ...