(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In relazione alla notizia dello studente napoletanoda un petardo nel corso di un torneo ditra istituti superiori del capoluogo partenopeo organizzato con finalità di raccolta fondi, Fondazioneesprime “il profondoper quanto accaduto e si stringe al ragazzoe alla sua famiglia, augurandogli una pronta ripresa”. Fondazioneprecisa inoltre “di non essere tra gli organizzatori dell’evento, contrariamente a quanto scritto da alcuni media, e di non essere in alcun modo a conoscenza dell’iniziativa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni, un uomo - prob… - anteprima24 : ** Ferito in una #Partita di calcio tra #Licei, #Telethon: 'Grande dispiacere' ** - _Ve_ronica_ : RT @martasullenubi: Miriana: “mio figlio mi può vedere baciare tranquillamente uno e se mi vede felice lui è contento. Ma se vede che una d… - LadyCocca6 : RT @martasullenubi: Miriana: “mio figlio mi può vedere baciare tranquillamente uno e se mi vede felice lui è contento. Ma se vede che una d… - Penombra_90 : RT @martasullenubi: Miriana: “mio figlio mi può vedere baciare tranquillamente uno e se mi vede felice lui è contento. Ma se vede che una d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferito una

Tom Holland e Zendaya sono i protagonisti celebri distoria che ti scalderà il cuore in questi giorni che ci portano verso il Natale 2021! Le co - ...la sorella e sé stesso ma era rimasto...Per fortuna nessuno è rimastoin modo serio ma l'episodio ha comunque preoccupato le forze ... Per ogni tuo interesse, puoi averenewsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.Sulla provinciale 85 Telese-Alife, nel comune di San Salvatore Telesino, una Lancia Y è uscita fuori strada ed è finita in un dirupo.Paura per un incidente avvenuto oggi, 22 dicembre, a Flumeri. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sulla EX SS 91, per un incidente st ...