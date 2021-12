Draghi: «Il mio destino personale non conta nulla» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non sono mancate le notizie nella consueta Conferenza Stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Una conferenza tanto attesa per le diverse tematiche sul tavolo della politica, primo tra tutti il suo futuro (personale e politico). Corsa al Quirinale Inutile dire che la prima domanda dei giornalisti presenti riguardava il proseguio del suo lavoro a Palazzo Chigi e quindi il suo possibile inserimento nella lista dei papabili per il Quirinale. Draghi ha ricordato che è il «Parlamento a decidere la durata e la vita di un Governo, non del Presidente della Repubblica. I risultati fin qui raggiunti sono dovuti proprio alla forza della maggioranza ed al sostegno di essa». «Questo Governo ha fatto molto di quello per cui era stato chiamato. Noi abbiamo speso tutto noi stessi con il fondamentale sostegno di tutte le forze ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non sono mancate le notizie nella consueta Conferenza Stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Mario. Una conferenza tanto attesa per le diverse tematiche sul tavolo della politica, primo tra tutti il suo futuro (e politico). Corsa al Quirinale Inutile dire che la prima domanda dei giornalisti presenti riguardava il proseguio del suo lavoro a Palazzo Chigi e quindi il suo possibile inserimento nella lista dei papabili per il Quirinale.ha ricordato che è il «Parlamento a decidere la durata e la vita di un Governo, non del Presidente della Repubblica. I risultati fin qui raggiunti sono dovuti proprio alla forza della maggioranza ed al sostegno di essa». «Questo Governo ha fatto molto di quello per cui era stato chiamato. Noi abbiamo speso tutto noi stessi con il fondamentale sostegno di tutte le forze ...

