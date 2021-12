Crisanti contro Draghi: “Le vacanze scolastiche di Natale andrebbero allungate, anche una settimana in più avrebbe avuto impatto” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mascherine Ffp2, Green pass e tamponi. Sono piaciuti al virologo Andrea Crisanti gli argomenti toccati oggi dal premier Mario Draghi. A non convincerlo un solo punto. Quando il presidente ha detto: "Domani non valuteremo il prolungamento delle vacanze scolastiche" nella cabina di regia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mascherine Ffp2, Green pass e tamponi. Sono piaciuti al virologo Andreagli argomenti toccati oggi dal premier Mario. A non convincerlo un solo punto. Quando il presidente ha detto: "Domani non valuteremo il prolungamento delle" nella cabina di regia. L'articolo .

