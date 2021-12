“Con te lo faccio”. Alessandro Basciano beccato con lei dall’occhio del GF Vip. E dai microfoni si sente tutto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è tra le new entry del GF Vip 6. Entrato “in corsa” nella puntata di venerdì 17 dicembre, nel giro di pochi giorni si è già fatto notare nella Casa. Prima del suo ingresso Alessandro Basciano aveva detto di essere era intrigato da due concorrenti, anche loro con un passato nel dating show di Maria De Filippi: Soleil Sorge e Sophie Codegoni. “Genovese, classe 1989 è un imprenditore che si occupa di rivendita di automobili a Roma”, si legge nella sua presentazione. “Ma in alcune occasioni, ha strizzato l’occhio al mondo della tv e la moda. Prima di arrivare a UeD Alessandro Basciano ha avuto una lunga relazione con Clementina Deriu. Dal loro amore nel 2016 è nato il suo primo figlio Nicolò. Nonostante la separazione il rapporto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021), ex corteggiatore di Uomini e Donne, è tra le new entry del GF Vip 6. Entrato “in corsa” nella puntata di venerdì 17 dicembre, nel giro di pochi giorni si è già fatto notare nella Casa. Prima del suo ingressoaveva detto di essere era intrigato da due concorrenti, anche loro con un passato nel dating show di Maria De Filippi: Soleil Sorge e Sophie Codegoni. “Genovese, classe 1989 è un imprenditore che si occupa di rivendita di automobili a Roma”, si legge nella sua presentazione. “Ma in alcune occasioni, ha strizzato l’occhio al mondo della tv e la moda. Prima di arrivare a UeDha avuto una lunga relazione con Clementina Deriu. Dal loro amore nel 2016 è nato il suo primo figlio Nicolò. Nonostante la separazione il rapporto ...

Advertising

milaunicoamore : Non mi và di cucinare per questo Natale.Faccio solo, la pizza di scarole, l'insalata di rinforzo, il salmone marin… - Joe123Romy : @DeMariafilippi Non odio Mauro perché è troppo simpatico e buono, sincero e amichevole da quando lo conosco. Non lo… - Kaiser__Franz : qui, ne faccio così ogni sabato'. Tra le cose che non si possono imputare a Friday c'è la mancanza di coraggio. Uno… - louimoncini : l’ottimismo lo lascio al 2021 nel 2022 me lo faccio mettere nel culo con consapevolezza mi dispiace ma con due anni… - lorenzomelee3 : Faccio gli squat con la cacca nelle mutande -