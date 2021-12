Combinata nordica, azzurri a Seefeld per quattro giorni di allenamenti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In vista della prima tappa del 2022 in Val di Fiemme, la squadra azzurra maschile di Combinata nordica si ritroverà a Seefeld per una sessione di allenamenti. Si partirà lunedì 27 dicembre fino a giovedì 30 dicembre. Questi gli atleti convocati dal coordinatore Sandro Sambugaro: Samuel Costa, Alessandro Pittin, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Domenico Mariotti, Stefano Radovan e Iacopo Bortolas. Con loro lavoreranno quotidianamente i tecnici Ivan Lunardi, Danny Winkelman, Andrea Bezzi e Michele Giuliani. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In vista della prima tappa del 2022 in Val di Fiemme, la squadra azzurra maschile disi ritroverà aper una sessione di. Si partirà lunedì 27 dicembre fino a giovedì 30 dicembre. Questi gli atleti convocati dal coordinatore Sandro Sambugaro: Samuel Costa, Alessandro Pittin, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Domenico Mariotti, Stefano Radovan e Iacopo Bortolas. Con loro lavoreranno quotidianamente i tecnici Ivan Lunardi, Danny Winkelman, Andrea Bezzi e Michele Giuliani. SportFace.

