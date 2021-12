Chiara Nasti | la confessione imbarazzante | Mi ha fatto pipì addosso

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)sta vivendo una fine del 2021 molto movimentata. A fine estate la influencer napoletana hasapere che la relazione con Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, era finita. I due erano stati criticati sui social perché dopo pochi mesi di fidanzamento avevano già il primo tatuaggio di coppia. L'emoji di un cuore, nulla di clamoroso, ma pur sempre un segno indelebile. Poche settimane dopo l'appuntamento dal tatuatore, la coppia è 'scoppiata'. Non sono ancora chiari i motivi ma quel che è certo è che non c'è stato modo di rinconciliarsi. Lei, comunque, non ha perso tempo ed ha subito conosciuto un altro calciatore. Il caso ha voluto che sia un tesserato dell'altra squadra della Capitale: Mattia Zaccagni. Con l'esterno offensivo della Lazio le cose sembrano andare nel migliore dei modi e solo pochi giorni fa i due hanno ...

statodelsud : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni fidanzati: la prima foto insieme - Pino__Merola : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni fidanzati: la prima foto insieme - Italia_Notizie : Chiara Nasti: “Una tragedia, ci mancava pure che mi pisc****se addosso”. Il racconto sui social del viaggio col gat… - a_les_san : @OhhMyreal @OutofCtxAntismo @Antikimmichismo Ogni riferimento a chiara nasti è puramente casuale - electricladycat : @aslkpoqw9 Non ne parliamo guarda, io mi sento meg dei 99 posse ma mi hanno detto anche Chiara Nasti, mi trancerei le corde vocali -

L'influencer ventitreenne ha svelato l'identità del fidanzato di cui aveva parlato sui social mantenendo il riserbo sul suo nome per molti mesiMeta preferita di tantissimi Vip, a partire daed Angela, fino ai fratelli Cannavaro, Lorenzo Insigne e tantissimi altri, la dentista partenopea offre a tutti la possibilità di ritrovare ...Prosegue a gonfie vele la relazione tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. L'influencer, legata in passato a Nicolò Zaniolo, sembra aver ritrovato la ...Giornata storta all’afrore di urina felina per Chiara Nasti. La seguitissima influencer ha documentato nelle storie su Instagram il puzzolente inconveniente capitatole durante un viaggio in auto tra R ...