Calcio: Henderson, 'nessuno prende sul serio benessere dei giocatori' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Liverpool, 22 dic. - (Adnkronos) - "Non credo che le persone si rendano conto della gravità della situazione finché non vedono con i propri occhi. Sono preoccupato che nessuno prenda davvero sul serio il benessere dei giocatori. Per noi il Calcio è tutto e vogliamo essere in grado di esibirci al massimo. Purtroppo, però, in questo momento è davvero difficile farlo". Lo dice il capitano del Liverpool Jordan Henderson in merito al rischio per i giocatori di disputare troppe partite ravvicinate in un contesto reso difficile dalla pandemia. "Cercheremo di dialogare con le istituzioni per avere una maggiore influenza in futuro -spiega Henderson alla Bbc-. Al momento non credo che i giocatori abbiano il rispetto che meritano. Qualcuno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Liverpool, 22 dic. - (Adnkronos) - "Non credo che le persone si rendano conto della gravità della situazione finché non vedono con i propri occhi. Sono preoccupato cheprenda davvero sulildei. Per noi ilè tutto e vogliamo essere in grado di esibirci al massimo. Purtroppo, però, in questo momento è davvero difficile farlo". Lo dice il capitano del Liverpool Jordanin merito al rischio per idi disputare troppe partite ravvicinate in un contesto reso difficile dalla pandemia. "Cercheremo di dialogare con le istituzioni per avere una maggiore influenza in futuro -spiegaalla Bbc-. Al momento non credo che iabbiano il rispetto che meritano. Qualcuno ...

Contagi e troppi match: dal campo rivolta in Premier Il calcio ha due protagonisti: i calciatori e gli spettatori. Senza i primi non si puo' fare nulla, ... oggi alla guida dell'Aston Villa, si è detto d'accordo con le parole di Henderson: "Perché non c'...

Calcio: Covid, Henderson 'Nessuno pensa a benessere giocatori' Jordan Henderson, capitano del Liverpool, si sfoga ai microfoni della BBC dopo la scelta della ... "Il calcio per noi è tutto e vogliamo poter giocare al più alto livello ogni volta che mettiamo piede ...

Calcio: Henderson, 'nessuno prende sul serio benessere dei giocatori' Liverpool, 22 dic. – (Adnkronos) – "Non credo che le persone si rendano conto della gravità della situazione finché non vedono con i propri occhi. Sono preoccupato che nessuno prenda davvero sul serio ...

