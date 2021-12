Beni per 1,2 mln ma niente dichiarazione dei redditi, sequestrati (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Possedevano 6 appartamenti e rapporti con 5 banche. Marito e moglie insieme, però, non potevano giustificare il consistente patrimonio posseduto e per questo, il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha dato esecuzione oggi a un sequestro preventivo dei Beni della coppia per 1,2 milioni di euro. Il provvedimento è stato firmato dal procuratore, Nunzio Fragliasso, nei confronti di una donna di Castellammare di Stabia, già condannata per usura ed estorsione, e del suo nucleo familiare. L’accertamento patrimoniale svolto dai finanzieri della Compagnia di Castellammare di Stabia ha permesso di stabilire che il consistente patrimonio di mobili e immobili dei due coniugi fosse sproporzionato rispetto ai redditi percepiti dalla coppia e dichiarati al Fisco. Infatti, tra il 1997 e il 2019 la donna non ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Possedevano 6 appartamenti e rapporti con 5 banche. Marito e moglie insieme, però, non potevano giustificare il consistente patrimonio posseduto e per questo, il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha dato esecuzione oggi a un sequestro preventivo deidella coppia per 1,2 milioni di euro. Il provvedimento è stato firmato dal procuratore, Nunzio Fragliasso, nei confronti di una donna di Castellammare di Stabia, già condannata per usura ed estorsione, e del suo nucleo familiare. L’accertamento patrimoniale svolto dai finanzieri della Compagnia di Castellammare di Stabia ha permesso di stabilire che il consistente patrimonio di mobili e immobili dei due coniugi fosse sproporzionato rispetto aipercepiti dalla coppia e dichiarati al Fisco. Infatti, tra il 1997 e il 2019 la donna non ...

