“Almanacco Geopolitico 2021” | in uscita a gennaio una bussola per capire dove va il mondo

ROMA – Uscirà a gennaio "L'Almanacco Geopolitico 2021". L'opera, a cura di Bepi Pezzulli (Ed. mondo Nuovo), racconta gli eventi di un anno che ancora prima di compiersi aveva già segnato in maniera significativa la storia del XXI secolo. Il ritiro delle forze militari americane dall'Afghanistan ha concluso un'azione militare che ha coinvolto l'intera comunità internazionale per i primi vent'anni nel nuovo millennio. Scrive il curatore: "Il modo drammatico con cui l'America ed i suoi alleati hanno lasciato il campo, gli sconclusionati paragoni con il Vietnam, evidenziano l'arrembaggio degli agenti canaglia di un ordine mondiale alternativo. C'è un'offensiva in corso per provocare la decadenza della forza americana e il tentativo di mettere in crisi il sistema atlantico e la democrazia liberale".

