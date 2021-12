Alessandro Basciano diventa tronista di Uomini e Donne al GF Vip: chi sceglierà? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip si sta gradualmente trasformando in un prolungamento di Uomini e Donne. Il motivo risiede nel fatto che uno dei nuovi arrivati, in particolare Alessandro Basciano, si sta comportando come un tronista a tutti gli effetti. Il giovane è conteso tra tre Donne della casa e lui è molto indeciso su chi scegliere. Come si evolverà la vicenda? Scopriamo cosa è emerso. Il GF Vip si sta trasformando in Uomini e Donne Alessandro Basciano si sta trasformando gradualmente in un tronista, ma non a Uomini e Donne, bensì al GF Vip. Sin dal primo giorno in cui ha messo piede nella casa, il protagonista ha cominciato a ricevere le avances di tre ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip si sta gradualmente trasformando in un prolungamento di. Il motivo risiede nel fatto che uno dei nuovi arrivati, in particolare, si sta comportando come una tutti gli effetti. Il giovane è conteso tra tredella casa e lui è molto indeciso su chi scegliere. Come si evolverà la vicenda? Scopriamo cosa è emerso. Il GF Vip si sta trasformando insi sta trasformando gradualmente in un, ma non a, bensì al GF Vip. Sin dal primo giorno in cui ha messo piede nella casa, il protagonista ha cominciato a ricevere le avances di tre ...

