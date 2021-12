Variante Omicron, primo morto in Israele (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Variante Omicron in Israele, c’è un primo decesso. A darne notizia sono state le autorità sanitarie locali. L’emittente pubblica Kan spiega che la vittima è un uomo di 75 anni che soffriva di altre patologie e aveva ricevuto due dosi di vaccino. L’uomo è morto al Soroka Medical Center di Beersheba. Finora sono almeno 340 i casi di Omicron confermati in Israele dal ministero della Sanità. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021)in, c’è undecesso. A darne notizia sono state le autorità sanitarie locali. L’emittente pubblica Kan spiega che la vittima è un uomo di 75 anni che soffriva di altre patologie e aveva ricevuto due dosi di vaccino. L’uomo èal Soroka Medical Center di Beersheba. Finora sono almeno 340 i casi diconfermati indal ministero della Sanità. L'articolo proviene da Italia Sera.

