(Di martedì 21 dicembre 2021)Boxè ildi fascia alta della piattaforma, che promette un’esperienza di visione più appagante dal punto di vista della parte audio grazie al Dolby Atmos integrato e ai componenti Bang & Olufsen. IlBox supporta la ricerca vocale anche da televisore spento Un’altra novità rispetto al modello precedente è l’aggiunta della ricerca vocale tramite l’Assistente Google: a questo proposito, TIM dichiara che d’ora in avanti la ricerca di un contenuto potrà essere effettuata direttamente con la voce e senza usare il telecomando come microfono, anche quando il televisore è spento. Per il resto, la scheda tecnica del...

Advertising

infoitscienza : TimVision Box Atmosphere, nasce il nuovo decoder di TimVision - tuttopuntotv : TimVision Box Atmosphere, nasce il nuovo decoder di TimVision - BernardShakey11 : RT @TIM_Official: Scopri il nuovo decoder TIMVISION Box Atmosphere, per godere di tutto l’intrattenimento di #TIMVISION con un'esperienza d… - TIM_Official : Scopri il nuovo decoder TIMVISION Box Atmosphere, per godere di tutto l’intrattenimento di #TIMVISION con un'esperi… - infoitscienza : TIM ufficializza la nascita del nuovo decoder TIMVISION Box Atmosphere -

Ultime Notizie dalla rete : TimVision Box

Diverse le possibilità per gli abbonati che potranno scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione, oppure collegare il proprio apparecchio televisivo ad un, a una console come ...Altra opzione, è quella dell'utilizzo del. La telecronaca di DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi , mentre su Sky in cabina di commento Andrea Marinozzi con ...TIMVISION Box Atmosphere è il nuovo decoder DVB-T2 con Wi-Fi 6 e Dolby Atmos che permette di accedere ai principali servizi di streaming.Mister Pioli: "Ibrahimovic non ci sarà per un sovraccarico al ginocchio. Vogliamo riprendere subito il nostro cammino" ...