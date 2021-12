Scuola, il caos prosegue: ancora migliaia di classi in dad (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – La Scuola riassapora la dad, come riporta l’Agi. Ovviamente, in tempo di omicron. Sembra un copione che si ripete nonostante dati, vaccini e quant’altro su cui non facciamo che raccontare e informare ogni giorno. Senza che basti. Scuola, gli studenti in dad Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) parla così alla trasmissione L’italia s’è desta, su Radio Cusano Campus: “È chiaro che la situazione in generale stia peggiorando, lo dicono i dati nazionali. Non dispongo di dati ufficiali sulle scuole, siamo rimasti a quello delle 10mila classi in dad su 400mila, ma credo che negli ultimi giorni il numero sia aumentato”. E le domande, ripetitive, quasi ridondanti, si concentrano sul solito quesito: perché? Lo stesso Giannelli ammette che la situazione sia molto diversa dal 2020. Ma nonostante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Lariassapora la dad, come riporta l’Agi. Ovviamente, in tempo di omicron. Sembra un copione che si ripete nonostante dati, vaccini e quant’altro su cui non facciamo che raccontare e informare ogni giorno. Senza che basti., gli studenti in dad Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) parla così alla trasmissione L’italia s’è desta, su Radio Cusano Campus: “È chiaro che la situazione in generale stia peggiorando, lo dicono i dati nazionali. Non dispongo di dati ufficiali sulle scuole, siamo rimasti a quello delle 10milain dad su 400mila, ma credo che negli ultimi giorni il numero sia aumentato”. E le domande, ripetitive, quasi ridondanti, si concentrano sul solito quesito: perché? Lo stesso Giannelli ammette che la situazione sia molto diversa dal 2020. Ma nonostante ...

Advertising

IlPrimatoN : Strada senza uscita - qn_carlino : Vaccino obbligatorio scuola, caos e tensioni negli istituti a Bologna - TrevisoCityWR : Treviso, obbligo vaccinale a scuola: a casa in 500 tra prof e personale Ata, caos supplenze - tribuna_treviso : Scattano le prime sospensioni per prof e dipendenti No vax. La fotografia provinciale è a macchia di leopardo: a Tr… - sashaspez : @MarcoCantamessa @sandrowilcke ffp2 obbligatoria x tutti (vera grande differenza tra ITA e altri paesi è stato mant… -