Plusvalenze, anche l’Inter nel mirino dei pm: inchiesta contro ignoti per falso in bilancio (Di martedì 21 dicembre 2021) Non solo la Juventus. anche l’Inter è finita nel mirino dei pm per presunte irregolarità nella compravendita di calciatori. I militari della Guardia di Finanza hanno acquisito documenti nelle sedi della società nerazzurra e della Lega. L’operazione rientra nell’ambito di un’inchiesta nata dalla Procura di Milano sulle Plusvalenze della società nerazzurra. In particolare, gli accertamenti riguardano Plusvalenze di 100 milioni relative alle stagioni 2017/18 e 2018/19, per la cessione di una decina di giocatori di fascia medio-bassa, alcuni anche delle giovanili. L’indagine per falso in bilancio è a carico di ignoti per false comunicazioni sociali. L’ipotesi sul tavolo degli investigatori è che siano stati sopravvalutate ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Non solo la Juventus.è finita neldei pm per presunte irregolarità nella compravendita di calciatori. I militari della Guardia di Finanza hanno acquisito documenti nelle sedi della società nerazzurra e della Lega. L’operazione rientra nell’ambito di un’nata dalla Procura di Milano sulledella società nerazzurra. In particolare, gli accertamenti riguardanodi 100 milioni relative alle stagioni 2017/18 e 2018/19, per la cessione di una decina di giocatori di fascia medio-bassa, alcunidelle giovanili. L’indagine perinè a carico diper false comunicazioni sociali. L’ipotesi sul tavolo degli investigatori è che siano stati sopravvalutate ...

