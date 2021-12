"No strada predefinita nel riassetto. Negoziati in corso" Tim, per il mercato via libera di Draghi all'offerta di Kkr (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Disco verde del governo Draghi all’Opa di Kkr? Il mercato ha interpretato le parole di Mario Draghi, nella consueta conferenza stampa di fine anno, in questo senso. In una seduta povera di scambi in cui il titolo Tim scambia ancora a livelli inferiori all’offerta (0,505 euro ad azione) del fondo americano con base a New York da 430 miliardi di dollari di masse gestite, il prezzo delle azioni della compagnia guidata da Pietro Labriola allunga a Piazza Affari (+2,8% a 0,447 euro) dopo che il premier ha ribadito i lavori in corso per il riassetto del gruppo di telecomunicazioni. E’ stato quel “non c’è una strada predeterminata" e il Governo "non è in condizione" di definire una strada o meno” a far scattare gli acquisti degli operatori, parole lette come ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Disco verde del governoall’Opa di Kkr? Ilha interpretato le parole di Mario, nella consueta conferenza stampa di fine anno, in questo senso. In una seduta povera di scambi in cui il titolo Tim scambia ancora a livelli inferiori all’(0,505 euro ad azione) del fondo americano con base a New York da 430 miliardi di dollari di masse gestite, il prezzo delle azioni della compagnia guidata da Pietro Labriola allunga a Piazza Affari (+2,8% a 0,447 euro) dopo che il premier ha ribadito i lavori inper ildel gruppo di telecomunicazioni. E’ stato quel “non c’è unapredeterminata" e il Governo "non è in condizione" di definire unao meno” a far scattare gli acquisti degli operatori, parole lette come ...

