“Momento difficilissimo”. Clizia Incorvaia, l’incubo ora è realtà: brutta notizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Ha temuto di ricevere questa notizia per giorni e ora è costretta a scontrarsi con la durissima realtà. Attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale, Clizia Incorvaia ha annunciato di aver ricevuto la certezza di essere malata. Prima era toccato alla figlia Nina e poi inevitabilmente è rimasta colpita anche lei. Ricordiamo che l’ex gieffina è all’ottavo mese di gravidanza e nelle sue parole è facile scorgere un bel po’ di preoccupazione per quello che sta vivendo. Soltanto poche ore prima Clizia Incorvaia aveva fatto sapere ai suoi follower: “Ciao ragazzi, sono molto stanca e ho dolori ovunque, credo di aver contratto il Covid anche io. Navighiamo a vista… La mia più grande paura il Covid mi è venuta a trovare… mio malgrado avendo rinunciato a vita sociale, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Ha temuto di ricevere questaper giorni e ora è costretta a scontrarsi con la durissima. Attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale,ha annunciato di aver ricevuto la certezza di essere malata. Prima era toccato alla figlia Nina e poi inevitabilmente è rimasta colpita anche lei. Ricordiamo che l’ex gieffina è all’ottavo mese di gravidanza e nelle sue parole è facile scorgere un bel po’ di preoccupazione per quello che sta vivendo. Soltanto poche ore primaaveva fatto sapere ai suoi follower: “Ciao ragazzi, sono molto stanca e ho dolori ovunque, credo di aver contratto il Covid anche io. Navighiamo a vista… La mia più grande paura il Covid mi è venuta a trovare… mio malgrado avendo rinunciato a vita sociale, ...

Advertising

zazoomblog : “Momento difficilissimo”. Clizia Incorvaia l’incubo ora è realtà: brutta notizia - #“Momento #difficilissimo”.… - MarcoDal4 : @pistoligno_gol @delpieroale Si ma come non amare Barzagli, Chiellini, ma anche lo stesso Evra, per quanto quella a… - SoniaMelli : @sarabanda_ @AldoSciara Non l’hai mai ritenuto nemmeno nel suo momento d’oro, figuriamoci adesso ??Difficilissimo fa… - metiamela : RT @QuartoBrave: E: Lui non sente niente per me. […] era sempre presente… penso di aver frainteso i suoi sorrisi e il resto… La cosa più t… - kooph0ria_ : sto attraversando un momento difficilissimo -