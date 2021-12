Manovra, Commissione Senato vota su emendamenti: attesa per superbonus (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono cominciate dopo le 2 le votazioni sugli emendamenti alla Manovra. Dopo una lunga giornata all’insegna di ripetuti rinvii e slittamenti, la Commissione Bilancio del Senato si è riunita e ha avviato l’esame degli emendamenti sottoponendo al voto un pacchetto con circa 150 riformulazioni. Nella notte è quindi arrivato, tra gli altri, il via libera all’innalzamento del tetto del bonus mobili da 5mila euro a 10mila euro; al rinvio di due anni l’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore; allo sgravio contributivo al 100% a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per i giovani under 25. Per il momento le proposte di modifica parlamentari riguardano prevalentemente micromisure, mentre manca ancora all’appello il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono cominciate dopo le 2 lezioni suglialla. Dopo una lunga giornata all’insegna di ripetuti rinvii e slittamenti, laBilancio delsi è riunita e ha avviato l’esame deglisottoponendo al voto un pacchetto con circa 150 riformulazioni. Nella notte è quindi arrivato, tra gli altri, il via libera all’innalzamento del tetto del bonus mobili da 5mila euro a 10mila euro; al rinvio di due anni l’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore; allo sgravio contributivo al 100% a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per i giovani under 25. Per il momento le proposte di modifica parlamentari riguardano prevalentemente micromisure, mentre manca ancora all’appello il ...

Advertising

ElioLannutti : Manovra, in Commissione Senato voto notturno sugli emendamenti - news_mondo_h24 : Manovra, si lavora anche di notte. Nuovo stop sul Superbonus - infoitinterno : MANOVRA - Tra poche ore il voto della Commissione Bilancio sugli emendamenti del Governo, sulla Scuola ancora richi… - infoitinterno : Manovra, cominciate le votazioni in Commissione Bilancio del Senato sugli emendamenti- - infoitinterno : Manovra, Commissione Senato vota su emendamenti: attesa per superbonus -