Il primo Natale | chi fa Erode? Chi sono gli attori? Trama e altre curiosità

Questa sera, su Canale 5, alle ore 21:45, andrà in onda il film "Il primo Natale", uscito nel 2019. La pellicola è diretta e interpretata da Ficarra e Picone, il duo comico siciliano composto da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Ficarra veste i panni di Salvo, mentre Picone interpreta il ruolo di Valentino. Tra gli altri attori ci sono anche Roberta Mattei (Rebecca), Giovanni Calcagno nei panni del capo dei rivoltosi e Massimo Popolizio (oltre 30 film e decine di fiction nella sua carriera televisiva e cinematografica), chiamato ad interpretare il ruolo di Erode. Salvo è un ladro, mentre Valentino è un prete che gestisce la chiesa di un piccolo paesino siciliano, Rocca di Mezzo Sicula. Sarà proprio il sacerdote a cogliere in flagrante Salvo, intento a rubare il prezioso bambinello del presepe ...

