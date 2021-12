Gru crollata a Torino, il testimone genovese: “Ho visto la morte cadermi addosso” (Di martedì 21 dicembre 2021) Il racconto di Pier Luigi Erre, sopravvissuto all’incidente di Torino: “Ho una vertebra lesionata, torno a Pegli per la convalescenza” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 21 dicembre 2021) Il racconto di Pier Luigi Erre, sopravvissuto all’incidente di: “Ho una vertebra lesionata, torno a Pegli per la convalescenza”

Advertising

chedisagio : Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze.… - Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - matteosalvinimi : Tragedia a Torino: una gru è crollata su un palazzo prima di finire sulla strada, purtroppo si registrano delle vit… - SBerritta : Gru crollata a Torino, 3 operai morti: la prima svolta nell'inchiesta - quotidianopiem : Torino: prende quota l’ipotesi del non corretto fissaggio della gru crollata in via Genova -